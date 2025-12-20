Ο Ίσαακ πέρασε ως αλλαγή, σκόραρε εναντίον της Τότεναμ και αποχώρησε ως τραυματίας

Μπορεί ο Ίσαακ να έδωσε την λύση στην Λίβερπουλ, αλλά δεν πρόλαβε να χαρεί καθόλου, αφού η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι.

Η Λίβερπουλ στον αγώνα με την Τότεναμ πέρασε ένα δύσκολο πρώτο ημίχρονο αφού δεν μπορούσε να φτάσει στο γκολ.

Η δυστοκία των Reds άλλαξε όταν από τον πάγκο στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο ήρθε ο Ίσαακ, ο οποίος στο 66' άνοιξε την άμυνα της Τότεναμ και έκανε το 0-1.

Ωστόσο ο Σουηδός παίκτης δεν πρόλαβε να χαρεί το γκολ που έβαλε, ούτε και οι άνθρωποι της Λίβερπουλ, αφού ο ίδιος αποχώρησε τραυματίας.

Μάλιστα ο τραυματισμός του ήρθε αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος (κατά την διάρκεια για την ακρίβεια), και ενώ ο ίδιος είχε περάσει ως αλλαγή στην θέση του Μπράντλεϊ που επίσης είχε τραυματιστεί στο πρώτο ημίχρονο.