Κλειστά χαρτιά από τον Λουτσέσκου - Πανέτοιμος ο ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με Παναθηναϊκό!

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει Παναθηναϊκού (21/12 19:30), με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας, την τελευταία μάχη για το 2025.

Στα θετικά των τελευταίων ημερών η επιστροφή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, όντας ετοιμοπόλεμος για το αυριανό (21/12) ντέρμπι, ενώ όπως συνηθίζει ο Ραζβάν Λουτσέσκου κράτησε «κλειστά» τα χαρτιά του, χωρίς να ανακοινώσει αποστολή.

Στην προπόνηση του Σαββάτου (20.12) στη Νέα Μεσημβρία ο ΠΑΟΚ δούλεψε στον τομέα της τακτικής, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις.