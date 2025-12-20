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Τα highlights από τη νίκη του Βόλου επί του Παναιτωλικού (vid)

Ποδόσφαιρο
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Γκολ και φάσεις από τη νίκη του Βόλου επί του Παναιτωλικού με 1-0, στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων για το 2025.
Τα highlights από τη νίκη του Βόλου επί του Παναιτωλικού (vid)