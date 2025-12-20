Κριτική Ολυμπιακού: Δεν βοήθησε ο Στρεφέτσα, κουρασμένοι και άνευροι οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός... γκέλαρε πριν φύγει το 2025 κόντρα στην Κηφισιά και το SDNA αξιολογεί την απόδοση των Πειραιωτών.

Τζολάκης 6: Δεν αντέδρασε σωστά στη φάση του γκολ του Παντελίδη, αλλά δεν απειλήθηκε σημαντικά στο υπόλοιπο ματς.

Ροντινέι 5: Δεν έκανε καλό παιχνίδι ο Βραζιλιάνος μπακ, ενώ στην επίθεση προσπάθησε να απειλήσει μόνο με σέντρες στην αντίπαλη περιοχή.

Ρέτσος 6: Είχε αρκετές κερδισμένες μονομαχίες με τον Τετέι, με τον οποίο πάλεψε αρκετές φορές μέσα στο παιχνίδι.

Πιρόλα 6: Αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού και υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του.

Ορτέγκα 4: Έφυγε στην πλάτη του ο Παντελίδης και «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό. Φέρει μεγάλη ευθύνη στο γκολ της Κηφισιάς.

Έσε 5: Δεν έκανε καλό παιχνίδι μετά από αρκετό καιρό ο Αργεντινός ο οποίος υπέπεσε σε αρκετά λάθη.

Μουζακίτης 6: Προσπάθησε με αρκετές σέντρες να απειλήσει την αντίπαλη περιοχή, ενώ στο τέλος είχε και 1-2 καλά σουτ εκτός περιοχής.

Στρεφέτσα 4: Προβληματική η εικόνα του Ιταλοβραζιάνου εξτρέμ, καθώς δεν μπορούσε να βρει εστία με κανέναν τρόπο ενώ έγινε αλλαγή από τον Μαρτίνς.

Τσικίνιο 5: Μέτριο ματς από τον Πορτογάλο, ο οποίος δεν βοήθησε ιδιαίτερα μεσοεπιθετικά την ομάδα του.

Γιάρεμτσουκ 6: Αρκετές χαμένες στιγμές από τον Ουκρανό που είδε τον Ραμίρες να κατεβάζει... ρολά.

Ταρέμι 7: Είχε το γκολ των Πειραιωτών και προσπάθησε να βρει περισσότερα τέρματα, αλλά ήταν άστοχος.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

Μπιανκόν 5: Πέρασε στη θέση του τραυματία Πιρόλα και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα.

Νασιμέντο 5: Είχε κάποιες καλές πάσες και ένα σουτ χωρίς να βρει δίχτυα.

Γιαζίτσι - : Αγωνίστηκε ελάχιστα και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.

Μαρτίνς 5: Έδωσε κάποια ενέργεια στο δεξί άκρο της επίθεσης του Ολυμπιακού, αλλά δεν ήταν αρκετό.