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Σωτήρια επέμβαση του Σιαμπάνη σε κεφαλιά του Σιέλη (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 73' ο Σιαμπάνης κράτησε το "μηδέν" στην εστία του για τον Βόλο όταν με εντυπωσιακό τρόπο απέκρουσε σε κεφαλιά του Σιέλη.

Η ευκαιρία του Παναιτωλικού να ισοφαρίσει

Σωτήρια επέμβαση του Σιαμπάνη σε κεφαλιά του Σιέλη (vid)