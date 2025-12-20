Σωτήρια επέμβαση του Σιαμπάνη σε κεφαλιά του Σιέλη (vid)

Στο 73' ο Σιαμπάνης κράτησε το "μηδέν" στην εστία του για τον Βόλο όταν με εντυπωσιακό τρόπο απέκρουσε σε κεφαλιά του Σιέλη.

Η ευκαιρία του Παναιτωλικού να ισοφαρίσει