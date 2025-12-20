Παίκτες της Σαουθάμπτον επιτέθηκαν στον Λάμπαρντ μετά τη λήξη του αγώνα (vid)

Τεταμένο φινάλε είχε ο αγώνας Σαουθάμπτον - Κόβεντρι για την 22η αγωνιστική της Championship, με τον Φρανκ Λάμπαρντ να είναι στο επίκεντρο.

Ο προπονητής της Κόβεντρι πανηγύρισε την ισοπαλία μέσα στο «St. Mary’s», αφού η ομάδα του αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο σχεδόν σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.

Όμως, ο τρόπος που επέλεξε να πανηγυρίσει προκάλεσε την αντίδραση των γηπεδούχων.

Μετά την λήξη, ο Λάμπαρντ γύρισε προς την εξέδρα της Σαουθάμπτον και ύψωσε ειρωνικά τον αντίχειρα, κίνηση που εξόργισε τους παίκτες των «Αγίων».

Ένας εξ αυτών κινήθηκε πρώτος προς το μέρος του ζητώντας εξηγήσεις, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση εντός αγωνιστικού χώρου.

Παίκτης και μέλη των επιτελείων των δύο ομάδων πήραν μέρος σε σύρραξη, πριν επέμβουν πιο ψύχραιμοι για να αποτραπούν τα χειρότερα.

Ο Λάμπαρντ απομακρύνθηκε χωρίς να δώσει συνέχεια και λίγα λεπτά αργότερα κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των φιλοξενούμενων για να πανηγυρίσει μαζί τους.

Στις δηλώσεις του μετά το ματς, ο Άγγλος τεχνικός παραδέχθηκε ότι η συμπεριφορά του δεν ήταν η ενδεδειγμένη και ζήτησε συγγνώμη.