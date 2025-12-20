Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Άνοιξε το σκορ με τον Μαρτίνεζ ο Βόλος (vid) 20-12-2025 19:35 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Βόλος ΝΠΣ Παναιτωλικός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ατο 66' ο Βόλος έκανε το 1-0. Κάθετη του Πίντσι, παράλληλο γύρισμα του Χάμουλιτς, ο Λάμπρου δεν μπόρεσε να εκτελέσει αλλά ο Μαρτίνεζ σκόραρε προ κενής εστίας. Το 1-0 του Βόλου Θηρίο με ατελείωτες δυνάμεις: Το τέλειο αριστερό μπακ για overlaps είναι σταθερά η νο1 επιλογή του Νίστρουπ menshouse.gr Ξεκάθαρο μετά το πρώτο φιλικό: Τέτοιον παίκτη δεν είχε ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Πιο εκθαμβωτική από ποτέ: Τα εντυπωσιακά καρέ της Κατερίνας Παναγιωτοπούλου από τα Mad Video Music Awards dailymedia.gr «Μπορεί να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ»: Η αποκάλυψη της Φουρέιρα για τη συνάντησή της με τον Μποτία… λόγω Παναθηναϊκού dailymedia.gr Δεν μεγαλοπιάνεται, δεν ανεβάζει τιμές: Το νησί με τη φουλ ελληνική πελατεία είναι η νο1 ιδέα για διακοπές φέτος menshouse.gr Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Εκκωφαντική πτώση λόγω Σαμαρά instanews.gr Παίζει με τις γνώσεις σου και τον χρόνο: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ παίρνεις master στη γεωγραφία menshouse.gr Αιφνιδιάζει και τους δικούς του: Αυτή είναι η ημερομηνία των εκλογών που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Άνοιξε το σκορ με τον Μαρτίνεζ ο Βόλος (vid) SHARE