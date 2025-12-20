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Άνοιξε το σκορ με τον Μαρτίνεζ ο Βόλος (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ατο 66' ο Βόλος έκανε το 1-0. Κάθετη του Πίντσι, παράλληλο γύρισμα του Χάμουλιτς, ο Λάμπρου δεν μπόρεσε να εκτελέσει αλλά ο Μαρτίνεζ σκόραρε προ κενής εστίας.

Το 1-0 του Βόλου

Άνοιξε το σκορ με τον Μαρτίνεζ ο Βόλος (vid)