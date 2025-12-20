Με Γιάρεμτσουκ-Ταρέμι στην επίθεση ο Ολυμπιακός με Κηφισιά (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση του Ολυμπιακού για το εντός έδρας παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στην Κηφισιά.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 20:30 την Κηφισιά στο Φάληρο για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League και η αρχική σύνθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε γνωστή πριν από λίγο.

Ο Βάσκος προπονητής των Πειραιωτών ξεκινάει με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Ροντινέ, Πιρόλα, Ρέτσο και Ορτέγκα τετράδα στην άμυνα. Στον άξονα θα αγωνιστούν Μουζακίτης και Έσε, ενώ στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Στρεφέτσα και Τσικίνιο. Στην κορυφή της επίθεσης και με σύστημα 4-4-2 θα βρίσκονται Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Βέζο, Κοστίνια, Μάνσα, Γιαζίτσι.

Παράλληλα γνωστή έγινε και η αρχική σύνθεση της Κηφισιάς με τον Τετέι να είναι βασικός στο τελευταίο του παιχνίδι πριν μετακομίσει στον Παναθηναϊκό.

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Ραμίρες, Ποκόρνι, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ο. Σόουζα, Πέρεθ, Εμπό, Ζ. Σόουζα, Πόμπο, Παντελίδης, Τεττέι.