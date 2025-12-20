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Απάντησε στις κλασσικές ευκαιρίες με Χουάνπι ο Βόλος (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 45’ ο Βόλος απάντησε στις δύο κλασσικές ευκαιρίες του Παναιτωλικού. Σέντρα του Λάμπρου από αριστερά, κξεφαλι9ά του Χουάνπι, μπλόκαρε τη μπάλα ο Τσάβες.

Η χαμένη ευκαιρία του Βόλου

Απάντησε στις κλασσικές ευκαιρίες με Χουάνπι ο Βόλος (vid)