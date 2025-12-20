Απάντησε στις κλασσικές ευκαιρίες με Χουάνπι ο Βόλος (vid)

Στο 45’ ο Βόλος απάντησε στις δύο κλασσικές ευκαιρίες του Παναιτωλικού. Σέντρα του Λάμπρου από αριστερά, κξεφαλι9ά του Χουάνπι, μπλόκαρε τη μπάλα ο Τσάβες.

Η χαμένη ευκαιρία του Βόλου