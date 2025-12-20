Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Η μία ευκαιρία καλύτερη από την άλλη! Απείλησε με Αγκίρε ο Παναιτωλικός (vid) 20-12-2025 19:01 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Βόλος ΝΠΣ Παναιτωλικός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 38' νέα κλασσική ευκαιρία για τον Παναιτωλικό: "Συστημένη" σέντρα του Μανρίκε από αριστερά, κεφαλιά του Αγκίρε από το ύψος του πέναλτι, ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι η μπάλα. Η ευκαιρία του Παναιτωλικού Δεν μεγαλοπιάνεται, δεν ανεβάζει τιμές: Το νησί με τη φουλ ελληνική πελατεία είναι η νο1 ιδέα για διακοπές φέτος menshouse.gr Παίζει με τις γνώσεις σου και τον χρόνο: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ παίρνεις master στη γεωγραφία menshouse.gr Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Εκκωφαντική πτώση λόγω Σαμαρά instanews.gr «Μπορεί να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ»: Η αποκάλυψη της Φουρέιρα για τη συνάντησή της με τον Μποτία… λόγω Παναθηναϊκού dailymedia.gr Ξεκάθαρο μετά το πρώτο φιλικό: Τέτοιον παίκτη δεν είχε ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Αιφνιδιάζει και τους δικούς του: Αυτή είναι η ημερομηνία των εκλογών που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Πιο εκθαμβωτική από ποτέ: Τα εντυπωσιακά καρέ της Κατερίνας Παναγιωτοπούλου από τα Mad Video Music Awards dailymedia.gr Θηρίο με ατελείωτες δυνάμεις: Το τέλειο αριστερό μπακ για overlaps είναι σταθερά η νο1 επιλογή του Νίστρουπ menshouse.gr Η μία ευκαιρία καλύτερη από την άλλη! Απείλησε με Αγκίρε ο Παναιτωλικός (vid) SHARE