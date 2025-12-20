Η μία ευκαιρία καλύτερη από την άλλη! Απείλησε με Αγκίρε ο Παναιτωλικός (vid)

Στο 38' νέα κλασσική ευκαιρία για τον Παναιτωλικό: "Συστημένη" σέντρα του Μανρίκε από αριστερά, κεφαλιά του Αγκίρε από το ύψος του πέναλτι, ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι η μπάλα.

Η ευκαιρία του Παναιτωλικού