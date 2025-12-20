Χιμένεθ: «Η καλύτερη μεταγραφή για εμάς, είναι η επιστροφή των τραυματιών»

Οι πρώτες δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του αγώνα στην Τρίπολη, στην κάμερα της NOVA

Όλα όσα ανέφερε ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός στην συνδρομητική για το αποτέλεσμα απέναντι στον Αστέρα Aktor.

Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι:

“Μιλούσα με το επιτελείο μου όταν βλέπαμε τον αντίπαλο. Ο Αστέρας είναι μία ομάδα που αγωνίζεται με την ίδια ενδεκάδα για τρεις σερί αγωνιστικές. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Η καλύτερη μεταγραφή για εμάς, είναι η επιστροφή των τραυματιών”, είπε ο Ανδαλουσιανός, πριν πάει περισσότερα στα της ομάδας του. “Το δεύτερο βασικό είναι να φέρουμε παίκτες εκεί που δεν έχουμε αρκετές λύσεις. Η βασική ανησυχία και έγνοια είναι να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε μία ανταγωνιστική ενδεκάδα”.

O Ισπανός ρωτήθηκε για το…δώρο που θέλει για τα Χριστούγεννα:

“Αυτό που περιμένω είναι να ενσωματωθούν επιτέλους οι τραυματίες. Φυσικά θα είναι μεγάλο δώρο να φέρει το κλαμπ παίκτες στις θέσεις που έχω υποδείξει. Για όσους έπαιξαν σήμερα, αξίζουν μεγάλο σεβασμό. Χωρίς τη δυνατότητα να αντικατασταθούν. Πολλοί από αυτούς έπαιζαν εκτός θέσης. Ξέρω ότι σε μερικά παιχνίδια ήμασταν κακοί, ωστόσο αυτή η διακοπή αξίζει στους παίκτες”.