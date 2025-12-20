Κριτική παικτών Άρη: Σωτήρας Αθανασιάδης - Πάλεψε το «λαβωμένο» κέντρο

Η κριτική των παικτών του Άρη μετά την λήξη της αναμέτρησης απέναντι στον Αστέρα στην Τρίπολη

Αθανασιάδης 9: Σωτήρια επέμβαση στη φάση του Εμμανουηλίδη στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς και στο σουτ του Μπαρτόλο λίγα λεπτά αργότερα. Τρομερή επέμβαση στο 88ο λεπτό στο σουτ του Καλτσά. Ο κίπερ του Άρη ήταν ο κορυφαίος του αγώνα.

Τεχέρο 7: Πολλά τρεξίματα και βοήθειες επιθετικά. Βελτιωμένος σε σχέση με άλλα παιχνίδια

Φρίντεκ 7: Ανώτερος συγκριτικά με το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρέπει να δείξει περισσότερα στον Χιμένεθ

Άλβαρο 8: Σταθερά ο πιο θετικός για τον Άρη φέτος. Ο στόπερ που κρατάει την φετινή προβληματική χρονιά ζωντανούς τους κιτρινόμαυρους

Ρόουζ 8: Θετικός για ακόμη ένα παιχνιδι ο Μαυριτανός.

Μόντσου 7: Έπαιξε με λίγες προπονήσεις και έβγαλε την σέντρα για το 0-1.

Γαλανόπουλος 7: Πολλά τρεξίματα και βοήθειες από τον Έλληνα χαφ.

Μορουτσάν 6: Προσπάθησε, όμως δεν προσέφερε ιδιαίτερα επιθετικά. Φαίνεται πως το πλάι δεν του ταιριάζει ιδιαίτερα.

Παναγίδης 6: Μαχητικός και κομβικός στην προώθηση του παιχνιδιού του Άρη. Είχε την στιγμή του στο 71ο λεπτό.

Πέρεθ 6: Έψαξε το γκολ, όμως επιθετικά δίνει ποιότητα στον Άρη, την οποία θα ήθελαν οι φιλοξενούμενοι από την αρχή της σεζόν

Μορόν 6: Πάλεψε και πάλι, δεν τροφοδοτήθηκε ιδιαίτερα, όμως ήταν μόνιμη απειλή για την εστία του Παπαδόπουλου.

Αναπληρωματικοί:

Ντούντου: Χάνει μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 και δεν μπορεί να κλειδώσει το αποτέλεσμα, όμως έδωσε ανάσες και ταχύτητα στον Άρη επιθετικά

Νινγκ: Δεν προσέφερε αρκετά στο διάστημα που μπήκε και αγωνίστηκε

Γιαννιώτας: Μπήκε για τα τρεξίματα και τις ανάσες, δεν προσέφερε όσα θα ήθελε επιθετικά, όμως επέστρεφε στο ανασταλτικό κομμάτι.