Καρπόφ: «Συζητήσεις για ανταλλαγή του Τσάλοβ με τον στόπερ της Ζενίτ, Εράκοβιτς»

Το θέμα Τσάλοβ καλά κρατεί στη Ρωσία, με τον Ιβάν Καρπόφ να βάζει στο τραπέζι ένα ακόμη σενάριο περί ανταλλαγής του επιθετικού με τον 24χρονο Σέρβο στόπερ της Ζενίτ, Εράκοβιτς.

Την πιθανότητα ανταλλαγής μεταξύ Φιόντορ Τσάλοβ και Στράνιγια Εράκοβιτς, θέτουν δημοσιεύματα της Ρωσίας για ΠΑΟΚ και Ζενίτ αντίστοιχα…

Οι συμπατριώτες του επιθετικού του Δικεφάλου και συγκεκριμένα ο Ιβάν Καρπόφ, βάζει στο τραπέζι ένα ακόμη σενάριο επιστροφής του στην Ζενίτ, αυτή τη φορά μέσω ανταλλαγής.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 24χρονος στόπερ της ομάδας της Αγίας Πετρούπολης, Στράνιγια Εράκοβιτς, έχει έρθει σε σύγκρουση με τον προπονητή του και είναι έτοιμος να αποχωρήσει τον Ιανουάριο.

«Ο ΠΑΟΚ προσέφερε στη Ζενίτ μια συμφωνία ανταλλαγής για τον Τσάλοβ με τον Εράκοβιτς: οι συζητήσεις είναι προφορικές», γράφουν χαρακτηριστικά όσον αφορά το ενδεχόμενο ανταλλαγής, παρόλα αυτά ο επιθετικός του ΠΑΟΚ δεν είναι ο πρώτος στόχος της ομάδας της Ζενίτ για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής.

Όπως τονίζουν όμως οι Ρώσοι είναι ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί…