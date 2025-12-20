Εκτός Κυπέλλου η Κ19 της ΑΕΚ, προκρίθηκε στα πέναλτι η Λάρισα!

Μετά από ένα δραματικό παιχνίδι η ΑΕΚ ηττήθηκε με σκορ 6-7 στα πέναλτι (1-1 ο κανονικός αγώνας) από την ΑΕΛ Novibet (Κ19) σε αναμέτρηση για την προκριματική φάση του Κυπέλλου Super League (Κ19) και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, με τους Βυσσινί να είναι αυτοί που παίρνουν το εισιτήριο της πρόκρισης για τα προημιτελικά!

Το παιχνίδι διεξήχθη στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα.



Το σκορ άνοιξε για την ΑΕΚ στο 17' με ένα εξαιρετικό σουτ του Χρήστου Παλαιολόγου και το γκολ αυτό πανηγυρίστηκε από τους ποδοσφαιριστές με τη φανέλα του Ζώη Καραργύρη, ο οποίος πρόσφατα υποβλήθηκε σε επέμβαση ρήξης πρόσθιου χιαστού. Η ΑΕΚ είχε μεγάλες ευκαιρίες και για δεύτερο γκολ, με πιο χαρακτηριστικές αυτές των Ζουριδάκη και Σαββίδη στο δεύτερο ημίχρονο, κι έτσι η ΑΕΛ κατάφερε να μείνει στο παιχνίδι και να φτάσει τελικά στην ισοφάριση στο 94' με τον Παπαδημητρίου.



Στη διαδικασία των πέναλτι, η Λάρισα ήταν πιο εύστοχη και ικανή, επικράτησε με 7-6 και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά.