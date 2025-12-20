Οι μικροί της ΑΕΚ σκόραραν και αφιέρωσαν το γκολ στον Καραργύρη (pics)

Σε μια κίνηση που έχει ιδιαίτερη σημασία προχώρησαν οι ποδοσφαιριστές της Κ19 καθώς αφιέρωσαν το γκολ που πέτυχαν απέναντι στη Λάρισα στον άτυχο συμπαίκτη τους Ζώη Καραργύρη.

Ο 18χρονος επιθετικός και πρώτος σκόρερ της Κ19 της Ένωσης με 13 τέρματα, που πήρε χρόνο και με την μεγάλη ομάδα (λίγο πριν τον σοβαρό τραυματισμό του) αγωνιζόμενος ως αλλαγή στα παιχνίδια με ΟΦΗ και Ατρόμητο, υπέστη σοβαρή ζημιά στο γόνατο στις 9/12 κατά τη διάρκεια προπόνησης και λίγες ημέρες μετά υποβλήθηκε σε επέμβαση ρήξης πρόσθιου χιαστού, χάνοντας επί της ουσίας το υπόλοιπο της χρονιάς.

Οι συμπαίκτες του στην Κ19 δεν τον ξέχασαν και του αφιέρωσαν το γκολ απέναντι στο αντίστοιχο τμήμα της ΑΕΛ Novibet στο παιχνίδι Κυπέλλου που βρίσκεται σε εξέλιξη με την Ένωση να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 1-0, σηκώνοντας την φανέλα με το όνομα του...