Άρης: Πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου για την Κ19

Οι κιτρινόμαυροι πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου της Κ19 επικρατώντας στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι επί του Πανσερραϊκού.
Το αγώνας ολοκληρώθηκε στο 1-1 στην κανονική διάρκεια με τον Άρη να προηγείται στο 36′ με τον Σουγιολτσή και τον Πανσερραϊκό να ισοφαρίζει στο 83′ με τον Σαλβάνο.
Η κιτρινόμαυρη ομάδα επιβλήθηκε 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Άρης: Ατρείδης, Δούπατσης (85’ Σαλτσογλίδης), Αντωνιάδης, Κάμτσης, Σιταράς, Μαυρόπουλος (63’ Ντόου), Παλούκης, Γεωργιάδης, Καραμανλής (80’ Μοσχόπουλος), Κυριαζής, Σουγιολτσής (80’ Παπαδόπουλος Ο.).