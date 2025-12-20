«Διπλό» στην Κρήτη και πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου για τους Νέους του Ολυμπιακού

Την πρόκριση της στα προημιτελικά του Super League K19 κυπέλλου πανηγύρισε η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία νίκησε τον ΟΦΗ με 0-2 στο Ηράκλειο για τη φάση των «16».

Επόμενος αντίπαλος πλέον θα είναι ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε με 0-2 του Λεβαδειακού. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει το Σαββατοκύριακο 10-11 Ιανουαρίου και θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά το ματς με τους Κρητικούς να έχουν την πρώτη μεγάλη στιγμή στο 13′, όταν ο Σιτμαλίδης έκλεψε την μπάλα, όμως το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι. Στο 28′ ο ΟΦΗ είχε ακόμα μία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, με τον Γεωργακόπουλο να κάνει σπουδαία επέμβαση στο σουτ του Χνάρη.

Η πρώτη μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 33′ όταν έπειτα από σέντρα του Θεοδωρίδη, ο Καρκατσάλης έκανε την κεφαλιά όμως η μπάλα πέρασε άουτ με το 0-0 να παραμένει μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Γιώργου Σίμου μπήκε πιο αποφασισμένη και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 57′, όταν ο Κολοκοτρώνης έκανε κάθετη στον Κορτές, εκείνος γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και από εκεί ο Τρικαλιώτης την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Ο ρυθμός του αγώνα στη συνέχεια έπεσε αρκετά με τον Ολυμπιακό να έχει τον έλεγχο, αλλά να μην μπορεί εύκολα να διεισδύσει στην περιοχή του ΟΦΗ.

Το τελικό 0-2 για τους «ερυθρόλευκους» σημείωσε στο 88′ ο Καλαϊτζίδης, ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα έπειτα από πάσα του Κολοκοτρώνη και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα από κοντά.

Επόμενος αγώνας για τους Νέους του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και πάλι για το θεσμό του Κυπέλλου.

ΟΦΗ (Μ. Πατεμτζής): Γυπαράκης, Καρνέζος (68’ Κοζυράκης), Χέιλυ, Μπαλάσης, Λαγουδάκης, Σωμαράκης, Χνάρης (68’ Τούφας), Αντωνακάκης, Ασμαργιανάκης, Σιτμαλίδης (31’ Καρβούνης), Δάρλας (78’ Βγόντζας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Θεοδωρίδης (90’ Αβραμούλης), Φράγκος, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Πλειώνης (46’ Τρικαλιώτης), Κολοκοτρώνης, Κότσαλος, Κορτές (78’ Καλαϊτζίδης), Χάμζα, (90’ Σουλανιάκου) Βασιλακόπουλος (78’ Λάνα).