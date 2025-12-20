Μία ακόμα «γκέλα» για τον ΠΑΟΚ που έμεινε στο 1-1 στην έδρα του ΝΠΣ Βόλου, με το κακό μομέντουμ να συνεχίζεται και την κορυφή να απομακρύνεται.

«Αυλαία» στη Super League K17 για ΠΑΟΚ και Θεσσαλούς στο «Όλγα Βασδέκη», με τον Δικέφαλο να θέλει να μειώσει σε απόσταση βολής τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Οι Βολιώτες προηγήθηκαν νωρίς νωρίς μόλις στο 22ο λεπτό με τον Καλλιώρα, ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι (με τον Σούβλατζη) στο 65′ και τελικά ισοφάρισε στο 70′ με τον ίδιο παίκτη, έπειτα από την ασίστ του Λούσκα. Το τελικό 1-1 δίνει τον βαθμό αλλά την «πίκρα» στην ομάδα των Ορφανού-Κρινίτσα.

Στους 27 βαθμούς πλέον οι «ασπρόμαυροι» στο -4 από τον Παναθηναϊκό που έχει και παιχνίδι λιγότερο. Επόμενο παιχνίδι ο «τελικός» κόντρα στον Παναθηναϊκό, στη Σουρωτή στις 17 Ιανουαρίου.