Άρης: Ενδεκάδα με Παναγίδη και Μορουτσάν απέναντι στον Αστέρα

Η αρχική ενδεκάδα του Άρη απέναντι στον Αστέρα Aktor

Οι επίλεκτοι του Μανόλο Χιμένεθ για την σημερινή αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα Aktor.

O Γιώργος Αθανασιάδης θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με Φρίντεκ - Τεχέρο στις πλευρές της άμυνας. Στα στόπερ Άλβαρο και Ρόουζ θα κουβαλήσουν το βαρύ φορτίο της ανασταλτικής γραμμής. Στο κέντρο Μόντσου και Γαλανόπουλος θα προωθούν το παιχνίδι για τον Μορουτσάν, ο οποίος θα βρίσκεται στο "10", με Πέρεθ και Παναγίδη στις πλευρές και τον Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά:

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Παναγίδης, Μόντσου, Μορουτσάν, Γαλανόπουλος, Πέρεθ, Μορόν

Αναπληρωματικοί:

Καράι, Μάικιτς, Χαρούπας, Γιαννιώτας, Νινγκ, Ντούντου, Παπασαραφιανός, Μισεουί.

Η ενδεκάδα του Αστέρα:

Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Αλάγκμπε, Μεντιέττα, Εμμανουηλίδης, Κέτου, Μακέντα.