Τεχέρο: «Να πάμε σε αυτό το παιχνίδι με τη νοοτροπία του νικητή»

Ο Άλβαρο Τεχέρο μίλησε για τον σημερινό αγώνα απέναντι στον Αστέρα, στην κάμερα της NOVA

Ο Ισπανός αμυντικός μίλησε στη Nova για την αναμέτρηση κόντρα στους Αρκάδες, τονίζοντας ότι η ομάδα πρέπει να σκοράρει αλλά τα πάντα ξεκινούν από την άμυνα.

Αρχικά, ο Τεχέρο είπε σχετικά με τις σκέψεις που άφησε στην ομάδα το αποτέλεσμα στο ντέρμπι που προηγήθηκε με τον Ολυμπιακό: “Ήταν ένα παιχνίδι, στο οποίο ήμασταν ανταγωνιστικοί απέναντι σε έναν αντίπαλο, που εδώ και μήνες παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Μάλιστα, όπως έχουν αποδείξει, στην επιθετική τους γραμμή είναι πολύ ικανοί, με παίκτες που μπορούν να σκοράρουν. Εμείς και σε αυτό το παιχνίδι δείξαμε ότι έχουμε πιθανότητες να παίρνουμε βαθμούς, όταν διατηρούμε το μηδέν στην άμυνά μας. Αντλούμε δύναμη, όταν είμαστε δυνατοί αμυντικά, και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όσες περισσότερες ευκαιρίες μπορούμε επιθετικά για να σκοράρουμε”.

Σχολιάζοντας το παιχνίδι, που είναι μπροστά, αυτό κόντρα στον Αστέρα επισήμανε: “Είναι εξίσου σημαντικό το ερχόμενο παιχνίδι, όπως αυτό που προηγήθηκε. Ο Αστέρας είναι μια ομάδα, που το τελευταίο διάστημα έχει μια θετική δυναμική. Είδαμε στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα ότι μάς έβαλε δύσκολα. Είναι μια ομάδα, που μπορεί και βγαίνει πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση. Ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το σημαντικό είναι να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα βγούμε στον αγωνιστικό χώρο για τη νίκη”.

Σχετικά με το ότι ο Αστέρας είναι αήττητος στα τελευταία έξι παιχνίδια τόνισε: “Πράγματι, γι’ αυτό ανέφερα ότι ο Αστέρας έχει μια ανοδική δυναμική. Σίγουρα τα πράγματα σε αυτόν τον αγώνα θα είναι δύσκολα για εμάς. Είμαστε καλά ως ομάδα, πάντως, και πρέπει να πάμε σε αυτό το παιχνίδι με τη νοοτροπία του νικητή”.

Όσο για το τι πρέπει να κάνει ο Άρης για να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα από την Τρίπολη εστίασε στα εξής: “Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Πιστεύω ότι το παιχνίδι αυτό θα κριθεί στις προσωπικές μονομαχίες. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως ομάδα κι ο καθένας να υποφέρει για τον συμπαίκτη του στις δύσκολες στιγμές, γιατί θα υπάρξει πίεση. Επιπλέον, ελπίζουμε ότι θα δημιουργήσουμε αρκετές ευκαιρίες, γιατί πρέπει να σκοράρουμε. Τα πάντα, όμως, ξεκινούν από την άμυνά μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον αντίπαλο να σκοράρει”.

Αναφορικά με το αν ο ίδιος και οι συμπαίκτες του έχουν έξτρα κίνητρο να νικήσουν, ώστε να πάνε ψυχολογικά ανεβασμένοι στη διακοπή που ακολουθεί, ο Τεχέρο δήλωσε: “Δεν σκεφτόμαστε καθόλου τη διακοπή που ακολουθεί. Εστιάζουμε με τον προπονητή στη σπουδαιότητα του αγώνα που ακολουθεί. Η διακοπή θα ακολουθήσει. Αν σκέφτεται κάποιος ότι νομίζουμε ότι είμαστε ήδη σε διακοπές, κάνει λάθος. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι, όχι μόνο γιατί είναι ένας αντίπαλος, που είναι κοντά μας βαθμολογικά, αλλά γιατί αυτοί οι τρεις βαθμοί θα μάς δώσουν παραπάνω ώθηση να πετύχουμε το στόχο μας, να βρεθούμε σε μια καλύτερη πορεία στη συνέχεια. Φυσικά, με μια νίκη κόντρα στον Αστέρα θα κεφαλοποιήσουμε την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό”.