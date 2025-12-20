H Kαλαμάτα πήρε ακόμη μία νίκη απέναντι στην Athens Kallithea με 2-0 και συνεχίζει μόνη πρώτη και στο +5 από τον Πανιώνιο στο Νότιο Όμιλο της Super League 2.

Η «Μαύρη Θύελλα» ήταν ανώτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και είχε σωρεία χαμένων ευκαιριών για να βρει δίχτυα. Όσο περνούσε η ώρα η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη ανέβαζε ακόμη περισσότερο την απόδοση της, ψάχνοντας το πολυπόθητο γκολ. Τελικά στο 38' και λίγα λεπτά πριν την ανάπαυλα, ο Μορέιρα εκτέλεσε το φάουλ και ο Μάντζης με ωραία κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους Μεσσήνιους. Αυτό ήταν το 8ο φετινό γκολ του επιθετικού της Καλαμάτας και το τέταρτο σερί, στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια!

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αισθητά με τις δύο ομάδες να κάνουν πολλά λάθη. Η Athens Kallithea είχε τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση στο 66ο λεπτό με τον Καντίγιο να μην μπορεί να νικήσει τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας από πλεονεκτική θέση. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν στο τελευταίο εικοσάλεπτο και στο 82' είχαν καλή στιγμή με σουτ του Μαυρία που μπλόκαρε ο Γκέλιος. Ο Παμλίδης στο 88΄ με κοντινή προβολή «κλείδωσε» τους τρεις βαθμούς για την ομάδα του και έτσι η Καλαμάτα πήρε ακόμα μια νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2.

Με τη νίκη αυτή η Κάλαματα ανέβηκε στο +5 από τον δεύτερο Πανιώνιο, ο οποίος όμως έχει ματς λιγότερο. Η Athens Kallithea από πλευράς της έμεινε στην 4η θέση της κατάταξης του Νοτίου ομίλου με 21 βαθμούς.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος (84′ Τσελεπίδης), Οικονόμου, Κατάλντι, Τσέλιος (84′ Τσέλιος), Μάντζης (71′ Κωτσόπουλος), Μορέιρα (71′ Μπρούνο Γκάμα), Παμλίδης.

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος (6′ λ.τ Κρέσπι), Φροσύνης, Μαυριάς, Βασιλόγιαννης, Καντίγιο (72′ Παϊσάο), Προδρομίτης, Πασαλίδης (72′ Γκέζος), Γκολφίνος, Μεταξάς, Ματίγια, Ντεντάκης.

Διαιτητής: Κεφαλάς (Σερρών)

Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος, Μακρής (Αργολίδος)