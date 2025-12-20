Κασεμίρο: «Ο Μόντριτς ήξερε τι θα συμβεί στην Ρεάλ»

Ο Κασεμίρο αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία από τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης με πρωταγωνιστή τον Λούκα Μόντριτς.

Οι δύο τους υπήρξαν συμπαίκτες για πολλά χρόνια στην Ρεάλ Μαδρίτης και κατάκτησαν τα πάντα με την φανέλα των Μαδριλένων.

Αποκορύφωμα ήταν τα Champions League που πήραν back to back και πάνω σε αυτό στάθηκε ο Βραζιλιάνος νυν παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι δηλώσεις του Κασεμίρο

«Θα σας πω κάτι που δεν έχω πει ποτέ σε καμία συνέντευξη έως τώρα. Μετά τον τελικό του Champions League στο Μιλάνο απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, πανηγυρίζαμε στα αποδυτήρια και ο Λούκα Μόντριτς ήρθε σε εμάς και είπε: “Παιδιά, τώρα πρέπει να κερδίσουμε άλλα δύο Champions League”.

Ο Κροος κι εγώ του είπαμε: “Έλα τώρα, Λούκα, έχουμε κερδίσει δύο σχεδόν σερί από τη Λισαβόνα”, και εκείνος απάντησε: “Όχι, όχι. Με αυτή τη σπουδαία ομάδα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να γράψουμε ιστορία κερδίζοντας τουλάχιστον δύο ακόμη συνεχόμενα”.

Και μετά κερδίσαμε το 12ο στο Κάρντιφ και το 13ο στο Κίεβο. Ο Λούκα πραγματικά ήξερε ότι θα γίνει αυτό στην Ρεάλ Μαδρίτης».