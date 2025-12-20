ΟΦΗ: Χωρίς Χατζηθεοδωρίδη, Θεοδοσουλάκη στη Νέα Φιλαδέλφεια

Την αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΚ στην OPAP Arena ανακοίνωσε ο ΟΦΗ.

Με προπόνηση που έγινε το πρωί του Σαββάτου στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ.

Ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει στα πλάνα του τον τιμωρημένο Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και τον τραυματία Γιάννη Θεοδοσουλάκη. Εκτός πλάνων έμειναν και οι Καλαφάτης, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Σιτμαλίδης και Χνάρης.

Στην 23μελή αποστολή του ΟΦΗ συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονζάλες, Μαρινάκης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Βούκουτιτς, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Σαλσίδο και Ρακόνιακ.