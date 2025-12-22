Έρευνα-ΣΟΚ του Reuters: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τον αθλητισμό – Το παράδειγμα της Λίβερπουλ

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπαίνουν πλέον όλο και πιο συχνά στο πρόγραμμα των διοργανώσεων όχι ως «παραφωνία», αλλά ως κανονικότητα. Πλημμύρες, καταιγίδες, ξηρασίες και καύσωνες χτυπούν ολοένα και περισσότερα events, με συνέπειες που δεν περιορίζονται στο αγωνιστικό σκέλος.

Το πλήγμα, όπως καταγράφει έρευνα της Reuters, είναι διπλό: στην ασφάλεια αθλητών και θεατών, αλλά και στο οικονομικό μοντέλο μιας βιομηχανίας που στηρίζεται στη συνέπεια του προγράμματος, τη μετάδοση και τα εμπορικά της έσοδα.

Η εικόνα είναι ήδη συγκεκριμένη κι έχει ξεφύγει από τη θεωρία. Τον Οκτώβριο, δύο Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1, στη Σιγκαπούρη και στο Όστιν του Τέξας, χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να επιτραπεί στους οδηγούς να φορούν γιλέκα ψύξης. Σε απλά... ελληνικά, όταν μια κορυφαία διοργάνωση ενεργοποιεί ειδικά πρωτόκολλα για τη θερμική καταπόνηση, μιλάμε για νέο επίπεδο κινδύνου και νέες απαιτήσεις οργάνωσης.

Στο γκολφ, το πρώτο τουρνουά της PGA για το 2026 που επρόκειτο να γίνει στη Χαβάη τον Ιανουάριο, ακυρώθηκε λόγω ξηρασίας στο Μάουι. Στον... μαζικό αθλητισμό, ο ετήσιος μαραθώνιος του Κέιπ Τάουν ακυρώθηκε μόλις 90 λεπτά πριν από την εκκίνηση εξαιτίας ισχυρών ανέμων. Το μήνυμα είναι σαφές: δεν «χτυπιούνται» μόνο οι μεγάλες «βιτρίνες».

Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, το BBC μετέδωσε ότι η FIFA εξετάζει καθυστέρηση ωρών έναρξης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στη Βόρεια Αμερική, ώστε να αντιμετωπιστεί η ακραία ζέστη. Όμως εδώ αρχίζει ο πραγματικός πονοκέφαλος. Οποιαδήποτε μετακίνηση ωραρίων σε μία διοργάνωση τέτοιου μεγέθους μπορεί να τινάξει στον αέρα βασικές αγορές τηλεθέασης. Το Reuters σημειώνει ότι ένα σενάριο με αγώνες που ξεκινούν μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ευρώπης θα επηρέαζε σοβαρά το κοινό σε περιοχές-«κλειδιά» όπως η Ευρώπη και η Αφρική. Κι όταν η τηλεθέαση κλονίζεται, κλονίζεται και η αξία των δικαιωμάτων, η διαφήμιση, η εμπορική δύναμη του προϊόντος.

Η κλιματική πίεση δεν κάνει διακρίσεις αθλήματος. Από την ιστιοπλοΐα (άλλοτε πολύς άνεμος, άλλοτε καθόλου) μέχρι το σκι (λιγότερο χιόνι) και το BMX (σφοδρά φαινόμενα), οι διακοπές και οι ανατροπές πολλαπλασιάζονται και το οικονομικό αποτύπωμα είναι τεράστιο, καθώς μιλάμε για παγκόσμια αγορά άνω των 2 τρισ. δολαρίων.

Η Σούζι Τόμσον, υψηλόβαθμο στέλεχος της συμβουλευτικής Think Beyond, το περιγράφει ως «καμπανάκι»: μέσα στην τελευταία πενταετία οι διαταραχές έχουν αυξηθεί αισθητά. Ο Μάικ Λάφλιν, επικεφαλής του Global Sustainable Sport, προσθέτει ότι οι διοργανώσεις πληθαίνουν και πολλές μετακινούνται σε θερμότερα κλίματα, εκεί όπου οι επιπτώσεις είναι πιο έντονες. Ο Ρίτσαρντ Ντέιβις, επικεφαλής της πλατφόρμας 51toCarbonZero, πηγαίνει ακόμη πιο βαθιά: πολλοί αθλητικοί οργανισμοί δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει «βιωσιμότητα» στο δικό τους περιβάλλον, ενώ οι κίνδυνοι είναι ουσιαστικοί όχι μόνο για ανθρώπους, αλλά και για τη λειτουργία των διοργανώσεων, από τις εφοδιαστικές αλυσίδες μέχρι τα τρόφιμα που πουλιούνται στα γήπεδα.

Σύμφωνα με την έρευνα του Reuters, κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων (αναφέρεται ποσοστό 82%) προέρχεται από τη μετάδοση. Και όσο μπαίνουν περισσότερα χρήματα στο χώρο από μεγάλα επενδυτικά σχήματα, η πίεση για γρήγορη απόδοση συχνά κερδίζει έδαφος έναντι του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Η κουβέντα, πάντως, αλλάζει: από το «πώς θα γίνουμε καλύτεροι» μετατοπίζεται στο «πώς θα αντέξουμε».

Ορισμένοι ήδη βάζουν το κλίμα στο decision making. Το SailGP, για παράδειγμα, ενσωματώνει κλιματικούς κινδύνους στην επιλογή των τόπων διεξαγωγής. Δεν αρκεί πλέον “να συμφέρει”, πρέπει και να μπορεί να σταθεί. Στο τένις, διοργανωτές χρησιμοποιούν τεχνολογία και μοντέλα πρόβλεψης για μελλοντικές συνθήκες. Η Tennis Canada, αξιοποιώντας δεδομένα από την ClimateAI, προσπαθεί να υπολογίσει τον κίνδυνο ακυρώσεων σε τουρνουά όπως του Μόντρεαλ και του Τορόντο, διοργανώσεις που έχουν συγκεκριμένη θέση στο καλεντάρι και δεν αλλάζουν εύκολα. Ο επικεφαλής της, Γκάβιν Ζιβ, μιλά για περισσότερες βροχές και πιο ακραίο καιρό τα επόμενα 20 χρόνια, κάτι που μεταφράζεται σε περισσότερες διακοπές και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Η προσαρμογή, όμως, δεν είναι μόνο άμυνα για να σωθούν τα έσοδα. Το Reuters επισημαίνει και τη διάσταση της «κοινωνικής άδειας» λειτουργίας: ο κόσμος, οι κοινότητες και οι θεσμοί αξιολογούν πλέον και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δέχεται κριτική ως ιδιαίτερα ρυπογόνο (μεταξύ άλλων λόγω αύξησης ομάδων και αποστάσεων μετακίνησης), αλλά ταυτόχρονα η βιωσιμότητα παρουσιάζεται ως ευκαιρία. Οι αθλητές μπορούν να επηρεάσουν κοινό και συμπεριφορές, ειδικά όταν συμπράττουν με μεγάλες εταιρείες που χρηματοδοτούν τις διοργανώσεις.

The Red Way

Στο επίπεδο των συλλόγων, η Λίβερπουλ προβάλλεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσω της στρατηγικής “The Red Way”: επενδύσεις σε βιώσιμα καύσιμα αεροπορίας για να περιοριστούν οι εκπομπές από εσωτερικές πτήσεις, χρήση ειδικών καυσίμων στα λεωφορεία της ομάδας (με μεγάλη μείωση εκπομπών σε σχέση με το πετρέλαιο), δράσεις για βιοποικιλότητα, φύτευση δέντρων και παραγωγή τροφίμων μέσω λαχανόκηπου που τροφοδοτεί τις κουζίνες του συλλόγου.

Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει: λείπουν ενιαία πρότυπα. Η Άρσεναλ και η Τότεναμ -για παράδειγμα- είναι αντίστοιχου μεγέθους, αλλά τα στοιχεία εκπομπών τους εμφανίζονται δραματικά διαφορετικά.

Παράλληλα, το Sport England ζητά πλέον από τους συνεργάτες του σαφές σχέδιο βιωσιμότητας ως προϋπόθεση χρηματοδότησης. Και ο πρόεδρός του, ο ολυμπιονίκης ποδηλασίας Κρις Μπόρντμαν, συνοψίζει το δίλημμα χωρίς περιστροφές: ο αθλητισμός είναι θύμα, αλλά και μέρος του προβλήματος, λόγω της τεράστιας κινητικότητας (πτήσεις αθλητών και φιλάθλων). Ταυτόχρονα, όμως, έχει μια μοναδική δύναμη: τη συναισθηματική σύνδεση με τον κόσμο, άρα και τη δυνατότητα να κινητοποιεί.

Το συμπέρασμα του Reuters είναι πως ο αθλητισμός δεν μπορεί πια να αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή σαν “θέμα επικοινωνίας”. Είναι λειτουργικό ζήτημα, ζήτημα ασφάλειας και σκληρό οικονομικό ρίσκο: πρόγραμμα, τηλεθέαση, έσοδα, υποδομές, ασφάλιση, αποφάσεις. Και όσο το κλίμα ανεβάζει στροφές, τόσο οι διοργανώσεις θα αναγκάζονται να διαλέγουν: προσαρμογή τώρα ή πληρωμή αργότερα, συνήθως με τόκο...