Βλαχοδήμος: Η αναγέννηση στη Σεβίλλη και το όνειρο του «Μπερναμπέου»

Ο Έλληνας τερματοφύλακας, ο οποίος ανήκει στη Νιούκαστλ και αγωνίζεται στους Ανδαλουσιάνους με τη μορφή δανεισμού, μίλησε στην ισπανική εφημερίδα «AS», αναφερόμενος τόσο στη ζωή του στην Ισπανία όσο και στη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος διανύει μια περίοδο πλήρους επανεκκίνησης στη Σεβίλλη, βρίσκοντας ξανά τη φόρμα, την αυτοπεποίθηση και – πάνω απ’ όλα – τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε καθιερώσει στην Μπενφίκα.



Η Σεβίλλη θα ήθελε να τον κρατήσει μόνιμα, ωστόσο τα οικονομικά δεδομένα καθιστούν ένα τέτοιο σενάριο εξαιρετικά δύσκολο. Παρ’ όλα αυτά, ο Βλαχοδήμος έχει ήδη κερδίσει τους φιλάθλους, που τον βλέπουν ως τον φυσικό διάδοχο του Μπόνο και έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες της φετινής ομάδας.

Ο 31χρονος διεθνής αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επτά φορές κατακτητές του Europa League, ενόψει της επίσκεψης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όπου η Σεβίλλη ελπίζει σε ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Ρεάλ. Ο ίδιος μίλησε για τη μάχη με τον Κιλιάν Εμπαπέ, τις φιλοδοξίες του, την προσαρμογή του και τη σχέση του με τον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη ζωή στη Σεβίλλη: «Είναι πολύ καλή. Από την πρώτη μέρα, η οικογένειά μου κι εγώ νιώσαμε ότι βρήκαμε αυτό που χρειαζόμασταν για να αισθανθούμε σαν στο σπίτι μας».

Για τον ρόλο του στην ομάδα: «Νιώθω πολύ καλά. Έχω περισσότερο χρόνο συμμετοχής και αισθάνομαι ξανά τερματοφύλακας. Το ότι είμαι σημαντικός για την ομάδα με ωθεί να δίνω το 100% στις προπονήσεις και στους αγώνες».

Για την αρχική καθυστέρηση και τον ανταγωνισμό: «Δεν ανησύχησα. Ήξερα τους ανθρώπους που με έφεραν εδώ και μου εξήγησαν την κατάσταση. Μετά έπρεπε να κερδίσω τη θέση μου, κάτι απολύτως φυσιολογικό. Ήρθα με φιλοδοξία να παίζω και είμαι χαρούμενος με την εξέλιξη».

Για την αποθέωση από τον κόσμο: «Είναι υπέροχο να αναγνωρίζεται η δουλειά ενός τερματοφύλακα. Παρ’ όλα αυτά, το πιο σημαντικό είναι το ομαδικό αποτέλεσμα. Αν κρατάμε το μηδέν, συνήθως κερδίζουμε – αυτός είναι ο στόχος μας».

Για το μέλλον του στη Σεβίλλη: «Είμαι δανεικός και έχω συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ. Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις τι θα φέρει το καλοκαίρι. Προς το παρόν, είμαι χαρούμενος εδώ».

Για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Το να παίζεις στο Μπερναμπέου είναι όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή. Θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας, να αποφύγουμε τα λάθη και να διεκδικήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για τον Εμπαπέ: «Η δουλειά μου είναι η ίδια σε κάθε παιχνίδι: να μη δεχόμαστε γκολ. Δεν αλλάζει επειδή παίζουμε με τη Ρεάλ ή επειδή ο Εμπαπέ κυνηγά ρεκόρ».

Για τις πιθανότητες της Σεβίλλης: «Φυσικά και υπάρχουν. Ξέρουμε τη δυσκολία, αλλά θέλουμε να ξεκινήσουμε καλά και να δούμε στο τέλος τι θα δείξει το σκορ».

Για το μέλλον: «Το πιο σημαντικό είναι η υγεία. Και μετά, να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια για να χαίρονται οι οπαδοί μας».

