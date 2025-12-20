Ο ΠΑΟΚ «κοιτάει» το αύριο – Η περίπτωση Σαρρή και η γενιά της Εθνικής Νέων με ασπρόμαυρη σφραγίδα

Η απόκτηση του 18χρονου Γιάννη Σαρρή επιβεβαιώνει τη στρατηγική του ΠΑΟΚ να χτίζει με φόντο το αύριο, με την «ασπρόμαυρη» γενιά παικτών να ξεχωρίζει στην Εθνική Νέων και να δείχνει ότι το μέλλον είναι ήδη εδώ.

Η μεταγραφή του Γιάννη Σαρρή είναι μία ακόμα «απόδειξη» πως ο ΠΑΟΚ κοιτάει το μέλλον. Φάνηκε άλλωστε και από τις κινήσεις του Δικεφάλου προκειμένου να πάρουν το «ναι» από τον 18χρονο υψηλόσωμο μέσο.

Κίνηση με φόντο το μέλλον: Στον ΠΑΟΚ ο Γιάννης Σαρρής της Μόντενα



Ο διεθνής χαφ θα συναντήσει πολλούς «γνώριμους» στη Θεσσαλονίκη, όπου αρχικά θα ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ Β, συμμετέχοντας σε προπονήσεις και της ανδρικής ομάδας, κάτι που συμβαίνει με αρκετούς παίκτες των «ασπρόμαυρων» ακαδημιών.

Ένας ΠΑΟΚ Β που «τροφοδοτεί» ασταμάτητα την Εθνική Νέων, μία ομάδα που υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Μόρα... θυμίζει PAOK Academy.

Χαρακτηριστικό είναι πως στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της «Γαλανόλευκης» κόντρα στην Τουρκία στην Αττάλεια για τα προκριματικά του ερχόμενου ΕURO U19, οι οκτώ από τους έντεκα βασικούς του ομοσπονδιακού τεχνικού αγωνίζονται με τον Δικέφαλο.

Μία «φουρνιά» που πρωταγωνιστεί και παίρνει ευκαιρίες στο υψηλότατο επίπεδο με το... καλημέρα, πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ανέστης Μύθου, αλλά και οι Δημήτρης Χατσίδης και Δημήτρης Μπέρδος, οι οποίοι πλέον προπονούνται αρκετά συχνά υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο πιστεύει αλλά «επενδύει» στο μέλλον λοιπόν, σε μία ακόμα κίνηση που πιστοποιεί πως οι «ασπρόμαυρες» ακαδημίες βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο.

