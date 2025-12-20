Διατηρούν το θέμα του Ράφα Σίλβα για την ΑΕΚ στην Τουρκία

Επιμένουν στην Τουρκία για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ράφα Σίλβα.

Ως μια από τις τρεις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Ράφα Σίλβα της Μπεσίκτας αναφέρεται η ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος μέσος έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την ομάδα της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα απείχε από τις προπονήσεις, αλλά επέστρεψε ενόψει του αγώνα με τη Ρίζεσπορ.

Στην Τουρκία συνεχίζουν να αναφέρουν πως η ΑΕΚ, μαζί με την Μπριζ και την Μπενφίκα ενδιαφέρονται για τον Ράφα Σίλβα, με τις αξιώσεις της Μπεσίκτας να κυμαίνονται στα 15 εκατ. ευρώ.

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός φέτος μετρά 16 συμμετοχές, με πέντε γκολ και τρεις ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του λήγει το 2027.

