Αρτέτα για νέο συμβόλαιο: «Ένας προπονητής πρέπει να κερδίσει το δικαίωμα να είναι εδώ αύριο»

Αινιγματική απάντηση έδωσε ο Μικέλ Αρτέτα σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Άρσεναλ.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του στην Άρσεναλ άφησε ο Μικέλ Αρτέτα. Ο Ισπανός τεχνικός δέχτηκε ερώτηση για το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας του με τους «κανονιέρηδες», αλλά απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι όλα θα κριθούν τους επόμενους μήνες.

«Ναι, αλλά πρόκειται για σήμερα. Και πολλά πράγματα πρέπει να συμβούν τους επόμενους μήνες για να το κερδίσω αυτό. Νομίζω ότι ένας προπονητής πρέπει να κερδίσει το δικαίωμα να είναι εδώ αύριο. Πολλά πρέπει επίσης να συμβούν τους επόμενους μήνες για να κερδίσει αυτό το δικαίωμα», απάντησε χαρακτηριστικά ο Αρτέτα.

