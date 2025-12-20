Ήττα από την οικοδέσποινα Πορτογαλία για την Εθνική Προπαίδων

Σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι με αρκετές ευκαιρίες και πολλά γκολ εκατέρωθεν, η Εθνική Προπαίδων (Κ15) ηττήθηκε 6-3 από την αντίστοιχη της Πορτογαλίας στον δεύτερο αγώνα της στο αναπτυξιακό τουρνουά της UEFA Κ15.

Μετά την ήττα από την Ουκρανία (3-1), η «Γαλανόλευκη» αντιμετώπισε την οικοδέσποινα Πορτογαλία στο αναπτυξιακό τουρνουά της UEFA Κ15, το οποίο διεξάγεται στο Cidade do Futebol, το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας.

Τα γκολ για την Πορτογαλία σημείωσαν οι Ακίνιο (5'), Σολωμίδης (αυτογκόλ 22'), Σαλγάδο (55'), Ρομπέιρο (77', 88'), Τιάγκο (90+2') ενώ για την Ελλάδα τα γκολ σημείωσαν οι Δημητρακόπουλος (2'), Δημόπουλος (28'), Τσιφτσής (84').

Η σύνθεση της Εθνικής: Χρυσουλάκης, Κολιός, Δημόπουλος, Σολωμίδης, Δημητρακόπουλος, Πριόβολος, Μούτας, Βιδάλης, Τσαχουρίδης, Παπαγεωργόπουλος, Λιάκος.

Αγωνίστηκαν και οι: Τσιφτσής, Ίτσκος, Κακάλης, Κοτρομαγιάς, Ζήτρος, Φλέγγας, Κασίμος.

Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στις 10:30 η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει την Ιρλανδία στο Cidade do Futebol για την τελευταία αγωνιστική του αναπτυξιακού τουρνουά κάτω των 15 ετών.