Συγκινεί ο Σιλά: «Σταθήκατε στο πλευρό μου – Μου θυμίσατε πως δεν είμαι μονός μου»

Με μήνυμά του ο Ισιάγκα Σιλά του Αστέρα Aktor, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν δίπλα του στη δύσκολη περίοδο που περνά, λόγω του θανάτου της συζύγου του.

Δύσκολες στιγμές περνά ο Ισιάγκα Σιλά που έχασε πρόσφατα τη σύζυγό του ξαφνικά και θέλησε να ευχαρθστήσει όσους στάθηκαν στο πλευρό του. Ο αμυντικός του Αστέρα Aktor ευχαρίστησε τους συμπατριώτες του στη Γουινέα για τη στήριξή τους στο θάνατο της συζύγου του, Ντουσού Κεϊτά.

Αναλυτικά το μήνυμα του Σιλά:

«Θα ήθελα να εκφράσω από τα βάθη της καρδιάς μου τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε ολόκληρο τον λαό της Γουινέας, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, καθώς και σε όλους τους ανθρώπους του γουινέζικου αθλητισμού, για τη σπουδαία στήριξη που μου προσφέρατε σε μία από τις πιο οδυνηρές περιόδους της ζωής μου: την απώλεια της πολυαγαπημένης μου συζύγου, Ντουσσού Κεϊτά.

Οι προσευχές σας, τα μηνύματά σας, η παρουσία σας, τα τηλεφωνήματά σας και οι πράξεις συμπόνιας αποτέλεσαν ανεκτίμητη παρηγοριά για εμένα και την οικογένειά μου. Μέσα σε αυτή τη δοκιμασία, μου απλώσατε το χέρι, με παρηγορήσατε και μου υπενθυμίσατε ότι δεν είμαι μόνος.

Σας ευχαριστώ όλους και όλες που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σταθήκατε στο πλευρό μου. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας προστατεύει.

Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένη μου σύζυγε Ντουσσού Κεϊτά».