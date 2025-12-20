Μεγάλη «μάχη» στην Καλαμάτα, τελικοί παραμονής στη Θεσσαλονίκη

Με τρεις αναμετρήσεις ξεκινάει η 15η αγωνιστική της SL2, με την Καλαμάτα να υποδέχεται την Athens Kallithea, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε δύο «τελικούς» παραμονής.

Τελευταία αγωνιστική για το 2025 στη δεύτερη τη τάξει επαγγελματική κατηγορία, με λίγες αλλά ενδιαφέροντες αγώνες.

Στις 14:00 στην Καλαμάτα η «Μαύρη Θύελλα» θα υποδεχθεί την Athens Kallithea, θέλοντας να κάνει ένα ακόμα βήμα για την άνοδο απέναντι σε μία παραδοσιακή δύναμη της κατηγορίας.

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Χαλάστρα και Ευκαρπία έχουμε «τελικούς» παραμονής. Ο 9ος Καμπανιακός υποδέχεται τον 8ο ΠΑΣ Γιάννινα στις 15:00 με τις δύο ομάδες να είναι ισόβαθμες στους 9 βαθμούς, ενώ ο ουραγός Μακεδονικός με 5 βαθμούς την ίδια ώρα θα υποδεχτεί τον φορμαρισμένο Νέστο που βρίσκεται στην 7η θέση με 14 βαθμούς αντίστοιχα.