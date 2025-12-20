«Φιορεντίνα και Λάτσιο ενδιαφέρονται για Καλάμπρια»

Πιθανή θεωρούν την επιστροφή του Ντάβιντε Καλάμπρια στην Ιταλία δημοσιεύματα, καθώς την απόκτησή του εξετάζουν Φιορεντίνα και Λάτσιο.

Την περίπτωση του Ντάβιντε Καλάμπρια κοιτούν η Φιορεντίνα και η Λάτσιο, που αναζητούν ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του tuttomercatoweb Μάρκο Κοντέριο υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ιταλό δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού από τις δύο ομάδες της Serie A και θεωρεί πως είναι πιθανή η επιστροφή του στην Ιταλία.

Ο Καλάμπρια αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι από τη Μίλαν, θέλοντας να αγωνιστεί εκτός της πατρίδας του για πρώτη φορά και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Αν και άργησε λίγο να βρει ρυθμό, καθώς δεν είχε κάνει προετοιμασία, πλέον θεωρείται βασικός στους «πράσινους».

Το αν τον ενδιαφέρει η προοπτική να επιστρέψει στη Serie A, θα φανεί το επόμενο διάστημα, ωστόσο έχει σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.

