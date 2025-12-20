ΑΕΚ: Και τώρα ΟΦΗ για να ολοκληρωθεί θετικά το 2025

Ένα τελευταίο εμπόδιο έχει η ΑΕΚ για το 2025, πριν τις απαραίτητες ανάσες τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Μετά την τεράστια νίκη της ΑΕΚ επί της Κραϊόβα και όλα τα οφέλη που αποκόμισε, υπάρχει ακόμα ένα τελευταίο παιχνίδι την Κυριακή, που θα κλείσει το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα των τελευταίων εβδομάδων. Η Ένωση υποδέχεται τον ΟΦΗ στην OPAP Arena και θέλει τη νίκη για να φτάσει τις δέκα συνεχόμενες και να κάνει πιο ήρεμα γιορτές.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δείξει ότι προετοιμάζει κατάλληλα τους παίκτες για τις απαιτήσεις κάθε αγώνα και αυτό θα κάνει για την αυριανή αναμέτρηση. Κόντρα στους Κρητικούς θα έχει στη διάθεσή του τους Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη, αλλά εκτός πλάνων είναι ο Πινέδα, ο οποίος δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του σε αυτό το παιχνίδι. Ο Μεξικανός χαφ, εξάλλου, επιβάλλεται να πάρει κάποιες ανάσες, καθώς είναι βασικός και αναντικατάστατος σε όλα τα τελευταία παιχνίδια της ΑΕΚ. Μένει να φανεί αν είναι έτοιμος ο Μουκουντί, για να αγωνιστεί, αν και πρωτοστάτησε στους πανηγυρισμούς την Πέμπτη.

Οι παίκτες της Ένωσης έχουν καταπονηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, καθώς έδωσαν 8 ματς σε 25 ημέρες, αλλά πρέπει να παίξουν ένα ακόμα. Ο Σέρβος τεχνικός θα προσπαθήσει να φρεσκάρει όσο μπορεί την ενδεκάδα, προκειμένου να έρθει μια ακόμα νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον κόσμο να ανταποκρίνεται στο κάλεσμά του να γεμίσει το γήπεδο.