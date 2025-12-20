Ο Πελεγκρίνο Ματαράτσο αναλαμβάνει την Σοσιεδάδ

Η αναζήτηση προπονητή στην Ρεάλ Σοσιεδάδ, φτάνει στο τέλος της αφού απομένουν τα τυπικά για την πρόσληψη του Πελεγκρίνο Ματαράτσο.

Πριν από λίγες ημέρες η Σοσιεδάδ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Σέρχιο Φρανσίσκο από τον πάγκο της, μετά την κάκιστη πορεία στην La Liga, που βρίσκει τους Βάσκους στην 15η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο διάδοχος του Ισπανού προπονητή, όπως όλα δείχνουν θα είναι ο Πελεγκρίνο Ματαράτσο, που έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους ιθύνοντες της Ρεάλ Σοσιεδάδ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Ο Αμερικανός προπονητής, παρέμενε άνεργος από το 2024, μετά την θητεία του στην Χόφενχαϊμ και πλέον ετοιμάζεται να κάνει το comeback στην προπονητική αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά ομάδα εκτός Γερμανίας.