«Κόντρα» της Ρεάλ Μαδρίτης με την πρώην διατροφολόγο του συλλόγου

Οι διοικούντες την Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκονται «αντιμέτωποι» με την Ιτζιάρ Γκονζάλες, την διατροφολόγο η οποία είχε συνεργασθεί με παίκτες όπως ο Ροντρίγκο και ο Ντάνι Καρβαχάλ πριν ενταχθεί στους Μαδριλένους την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.

Το ιατρικό τμήμα του συλλόγου τερμάτισε γρήγορα την συνεργασία τους, απολύοντάς την πριν από λίγους μήνες. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα «Marca», η εν λόγω επιστήμονας γνωστοποίησε ότι υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση στον χώρο εργασίας εναντίον του ιατρικού προσωπικού του συλλόγου.

«Μου δημιούργησαν κάθε είδους προβλήματα στην δουλειά μου, όπως για παράδειγμα στον μπουφέ, όταν έβγαζαν τρόφιμα που δεν προτείνω. Οι σερβιτόροι με κορόϊδευαν κι έλεγαν συνεχώς στους παίκτες να μην με ακούνε και πως δεν έχω ιδέα. Ο μάγειρας δεν έβγαζε αυτό που ζητούσα και σέρβιρε ό,τι ήθελε, όπως επεξεργασμένα αρτοσκευάσματα.

Ο προπονητής δεν πίστευε στις συμβουλές μου. Το άτομο που υποτίθεται ότι ετοιμάζει τα συμπληρώματα, τα έδινε διαφορετικά. Οι γιατροί και οι φυσιοθεραπευτές έλεγαν στους παίκτες να μην ακολουθούν τις οδηγίες μου και δεν μου έδιναν καμία πληροφορία για την κατάστασή τους ή για το τι τους δίνουν (φάρμακα, βιταμίνες κ.λπ.), παρ' όλο που επέμενα να μην αλληλεπιδρούν με τα συμπληρώματα, επειδή θα μπορούσε να είναι επιβλαβές για αυτούς.

Με κορόιδευαν συνεχώς, με κορόιδευαν σε ομάδες στο WhatsApp, έλεγαν στους παίκτες να παίρνουν διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέω», αποκάλυψε η Γκονζάλες, διευκρινίζοντας παράλληλα, ότι η σχέση με τους παίκτες και τον Φλορεντίνο Πέρεθ είναι άψογη και ότι τα αποτελέσματά της ήταν εξαιρετικά.