Γκουαρντιόλα: «Αργά ή γρήγορα θα φύγω, δεν είμαστε σε επίπεδο τίτλου»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, δήλωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να βελτιωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται «στο επίπεδο που απαιτείται για να κερδίσει τον τίτλο».

Η Μαντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει σήμερα (20/12) τη Γουέστ Χαμ στην 17η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος, ενώ βρίσκεται δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ του Μίκελ Αρτέτα



Όμως, πάνω απ' όλα, ο Πεπ Γκουαρντιόλα απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον του, μετά από αυξανόμενες εικασίες για την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι και διέψευσε τις φήμες για πιθανή αποχώρησή του: «Δεν υπάρχουν συζητήσεις για την αποχώρησή μου, τέλος συζήτησης».

Ο Καταλανός προπονητής δεν είπε αν θα είναι στη Μάντσεστερ Σίτι την επόμενη σεζόν και τόνισε ότι σκέφτεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέλλον, το οποίο περιλαμβάνει τη Γουέστ Χαμ και το γκολφ με τον πατέρα του:

«Είμαι εδώ. Ποιος ξέρει τι θα συμβεί; Είτε έχω 10ετές συμβόλαιο είτε 6μηνο, το ποδόσφαιρο αλλάζει πολύ. Αυτή τη στιγμή είμαι επικεντρωμένος στη Γουέστ Χαμ και στη συνέχεια στο να σκοράρω γκολ για λίγες μέρες με τον πατέρα μου. Αυτό είναι όλο», είπε και πρόσθεσε:

«Αργά ή γρήγορα θα φύγω από τη Μάντσεστερ Σίτι. Δεν θα είμαι εδώ για πάντα. Έχω 18 μήνες μπροστά μου, είμαι ευχαριστημένος με την ανάπτυξη της ομάδας. Κάθε σεζόν μου κάνουν την ίδια ερώτηση. Αυτό που πρέπει να περάσω θα συμβεί. Ο σύλλογος πρέπει να είναι προετοιμασμένος, αλλά αυτό το θέμα δεν είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή.»