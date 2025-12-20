Ο Μπαπέ βρίσκεται δύο γκολ μακριά από ιστορικό ρεκόρ

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται δύο γκολ μακριά από το να γράψει ιστορία.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, με 58 γκολ-σε 58 αγώνες- το 2025, μπορεί να ξεπεράσει το ρεκόρ σκοραρίσματος του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Ρεάλ Μαδρίτης για ένα ημερολογιακό έτος, όταν αγωνιστεί απέναντι στην Σεβίλλη στο Bernabeu (20/12), στον τελευταίο αγώνα πριν από το τέλος του 2025.

Χρειάζεται ένα για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο ως ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών του συλλόγου σε ένα ημερολογιακό έτος. Ήταν το 2013, με 59 γκολ, και ο Γάλλος θα το ξεπεράσει με δύο, που σημαίνει 60 γκολ το 2025, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca».

Στη La Liga, ηγείται της κούρσας για την πρώτη θέση των σκόρερ με 17 γκολ σε 17 αγώνες, και στο Champions League, είναι επίσης στην κορυφή των σκόρερ με 9 γκολ σε πέντε αγώνες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων εναντίον του Ολυμπιακού.