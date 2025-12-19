«Κλείνει στην Λιόν παίκτης της Ρεάλ - Φεύγει για Γαλλία άμεσα»

Το σήριαλ της μετακίνησης του παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης στην Λιόν φαίνεται πως θα έχει σύντομα αίσιο τέλος.

Εδώ και καιρό ακούγεται πως ο βραδινός της Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθεί στην Λιόν ως δανεικός ώστε να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Ο ίδιος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με τον τρόπο που τον χρησιμοποιεί ο Τσάμπι Αλόνσο και έχει εκφράσει την επιθυμία του να πάει σε άλλη ομάδα ως δανεικός.

Η Λιόν είχε κάνει κρούση για την απόκτηση του νεαρού άσου με το που έγινε γνωστό πως αναζητεί ομάδα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέτασε την πρόταση της, την έκανε γνωστή στον Έντρικ και εκείνος αποκρίθηκε θετικά.

Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες η επίσκεψη του Βραζιλιάνου παίκτη στην Γαλλία είχε ακυρωθεί δύο φορές, αλλά σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και ο Έντρικ φτιάχνει βαλίτσες για Λιόν, όπου θα μείνει μέχρι τον Ιούνιο.