Πιτσιρίκος έβαλε τα αδέρφια Μπέλιγχαμ να υπογράψουν συμβόλαιο 10 χρόνων με την Μπέρνλι (pic)

Τζουντ και Τζομπ Μπέλιγχαμ έβαλαν την υπογραφή τους σε ένα συμβόλαιο με διάρκεια 10 χρόνια.

Μπορεί η Μπέρνλι ενδεχομένως να μην έχει τα χρήματα να αντέξει τόσο βαριά συμβόλαια, αλλά αυτό δεν σταμάτησε τον μικρό φίλαθλο της ομάδας να τους αποσπάσει την υπογραφή τους.

Ο μικρός οπαδός της αγγλικής ομάδα πέτυχε τους αδερφούς Μπέλιγχαμ σε εστιατόριο και δεν ζήτησε μόνο μια φωτογραφία μαζί τους ή ένα αυτόγραφο, αλλά το πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Για την ακρίβεια έβαλε τους δύο Άγγλους διεθνείς να υπογράψουν σε ένα κομμάτι χαρτί ένα συμβόλαιο με την Μπέρνλι. Και όχι έτσι απλά. Το συμβόλαιο γράφει πως θα παίζουν για την αγγλική ομάδα για 10 χρόνια.

Και όλα αυτά ο πιτσιρίκος τα έκανε με μόλις μηδέν ευρώ. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν ένα κομμάτι χαρτί, ένα στυλό και ένα πλατύ χαμόγελο για να του κάνουν την χάρη.