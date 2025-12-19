Με δυο σημαντικές επιστροφές η αποστολή του Βόλου ενόψει Παναιτωλικού

Με σημαντικές επιστροφές είναι η αποστολή του Βόλου, για τον εντός έδρας αγώνα του με τον Παναιτωλικό.

Ο Βόλος παίζει με τον Παναιτωλικό στο Πανθεσσαλικό (20/12, 18:00) για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Χουάν Φεράντο να ανακοινώνει την αποστολή των γηπεδούχων.

Η ομάδα της Μαγνησίας θα πάει στο παιχνίδι με δύο σημαντικές επιστροφές, αφού ο Σαΐντ Χάμουλιτς και ο Γιάννης Κάργας, θα βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή τους.

Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Τασιούρας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Κύρκος, Μαρτίνες, Πίντσι, Ασεχνούν, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί, Χάμουλιτς.