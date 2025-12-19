Ο… νέος Τσιμίκας του Ολυμπιακού έχει τιμή 40 εκατ. - Μεγαλύτερο γκελ από Μουζακίτη!

Μετά τη σπουδαία μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τσιμίκα, στο Λίβερπουλ έχουν ψηλά στη λίστα τους έναν ακόμα παίκτη του Ολυμπιακού.

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