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Ο… νέος Τσιμίκας του Ολυμπιακού έχει τιμή 40 εκατ. - Μεγαλύτερο γκελ από Μουζακίτη!

Ποδόσφαιρο
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Μετά τη σπουδαία μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τσιμίκα, στο Λίβερπουλ έχουν ψηλά στη λίστα τους έναν ακόμα παίκτη του Ολυμπιακού.

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Ο… νέος Τσιμίκας του Ολυμπιακού έχει τιμή 40 εκατ. - Μεγαλύτερο γκελ από Μουζακίτη!