Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο… νέος Τσιμίκας του Ολυμπιακού έχει τιμή 40 εκατ. - Μεγαλύτερο γκελ από Μουζακίτη! 19-12-2025 20:30 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μετά τη σπουδαία μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τσιμίκα, στο Λίβερπουλ έχουν ψηλά στη λίστα τους έναν ακόμα παίκτη του Ολυμπιακού. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Κουίζ «Μιλάτε ελληνικά;»: 10 λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά όμως 9/10 δεν ξέρουν τι σημαίνουν! Εσύ; menshouse.gr Δεν το περίμεναν ούτε οι δικοί του: Απόφαση - έκπληξη από τον Γιάνη Βαρουφάκη για τις εκλογές… instanews.gr Τ.J. Σορτς: Στερνή μου γνώμη να σε είχα πρώτα… menshouse.gr Μαζί μπορούν να ξεπεράσουν το 10%: Σε ποια έκανε την πρόταση-βόμβα ο Αντώνης Σαμαράς instanews.gr Το scout report του Ιβάν Μαρτίν: Είναι το 8άρι για το οποίο αξίζει να κάνει all in ο ΠΑΟ; menshouse.gr Τι συνέβη ξαφνικά με τον Σεραφείμ Κοτρώτσο dailymedia.gr Οι Σουηδοί δεν ξεγελιούνται: Το νησί που προτιμούν γιατί έχει το καλύτερο φαγητό στην Ελλάδα, θεϊκές παραλίες και καλές τιμές menshouse.gr «Είσαι προκλητικός, ελπίζω ο κ. Παναγιωτάκης να βλέπει την εκπομπή»: Αποχώρησε έξαλλος απ’ την εκπομπή του Ζαχαρού ο Γιάννη Σγουρός dailymedia.gr Ο… νέος Τσιμίκας του Ολυμπιακού έχει τιμή 40 εκατ. - Μεγαλύτερο γκελ από Μουζακίτη! SHARE