ΠΑΟΚ: Σε πλήρη ρυθμό ο Ζίβκοβιτς ενόψει Παναθηναϊκού

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα και θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή απέναντι στον Παναθηναϊκό (21/12 19:30).

Ο Δικέφαλος συνεχίζει με φουλ ρυθμούς την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι με το «Τριφύλλι», με το οποίο θα πέσει... αυλαία για το 2025.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι Πέλκας , Γιακουμάκης και Σάστρε δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Μιχαηλίδης και Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η Παρασκευή (19.12) ήταν ημέρα τακτικής. Το τεχνικό επιτελείο δούλεψε με τους παίκτες πάνω σε όλη την προσέγγιση της μάχης με τον Παναθηναϊκό μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια.

Το Σάββατο (20.12) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45, με την οποία θα ολοκληρωθεί και η προετοιμασία της ομάδας του Λουτσέσκου ενόψει του αγώνα της Κυριακής.