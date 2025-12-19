Μένει ελεύθερος από την Μπάγερν ο Γκορέτζκα - Ενδιαφέρον από τρεις ομάδες

Ο Λέον Γκορέτζκα θα μείνει ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου, με Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιουβέντους και Νάπολι να τον έχουν στη μεταγραφική τους λίστα.

Το συμβόλαιο του 30χρονου μέσου με την Μπάγερν Μονάχου φτάνει στο τέλος του το ερχόμενο καλοκαίρι, με τους πρωταθλητές Γερμανίας να μην είναι διατεθειμένοι να ανανεώσουν μαζί του.

Σύμφωνα με την ισπανική «As», η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει κυκλώσει την περίπτωσή του, θέλοντας να έρθει σε επαφή άμεσα με την πλευρά του διεθνή Γερμανού.

Όμως, δεν είναι μόνη της στην κούρσα. Αυτό καθώς είναι έντονο το ενδιαφέρον για την απόκτησή του και από την Ιταλία, με Νάπολι και Γιουβέντους να τον έχουν επίσης ψηλά στις λίστες τους.