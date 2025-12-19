Κίνηση με φόντο το μέλλον: Στον ΠΑΟΚ ο Γιάννης Σαρρής της Μόντενα

Μία κίνηση με προοπτική από τον ΠΑΟΚ, φθάνοντας σε συμφωνία με τη Μόντενα για τον 18χρονο διεθνή χαφ, Γιάννη Σαρρή.

Μία κίνηση με φόντο το μέλλον από τον Δικέφαλο, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τον 18χρονο χαφ της Μόντενα, ο οποίος είναι διεθνής με τη «Γαλανόλευκη» Εθνική Νέων.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κινήθηκαν στοχευμένα, πηγαίνοντας στην Ιταλία προκειμένου να πείσουν τον νεαρό μέσο για την προοπτική του Δικεφάλου, ενώ την ίδια ώρα αρκετές ομάδες τον είχαν στο... στόχαστρο.

Μάλιστα, το πλάνο των ασπρόμαυρων αναλύθηκε εκτενώς και στην οικογένειά του, με τον Δικέφαλο να «κυκλώνει» την υπόθεση από κάθε πλευρά.

Οι ασπρόμαυροι έκαναν σαφές τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του πως τα περιθώρια εξέλιξης στον ΠΑΟΚ θα είναι πολλά, αφήνοντας ανοιχτή και την πόρτα για την ανδρική ομάδα.

Ο Γιάννης Σαρρής προπονείται μάλιστα και με την πρώτη ομάδα των «Καναρινιών» της Ιταλίας, στην οποία αγωνίζεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο.

Προέρχεται από τις ακαδημίες της ΑΕΚ, με τη Μόντενα να τον κάνει δικό της το καλοκαίρι του 2024, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Είναι ένας παίκτης που θα «κινείται» μεταξύ πρώτης ομάδας και ΠΑΟΚ Β, γνωρίζοντας αρκετά καλά πολλούς συμπαίκτες του, όπως τους Μύθου και Μπαταούλα, με τους οποίους αγωνίζεται στα κλιμάκια της Εθνικής.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μόντενα Κ19 στο πρωτάθλημα της Primavera κατέγραψε 11 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ αγωνίστηκε βασικός στα δύο εκ των τριών παιχνιδιών στην Τουρκία που έδωσε η Εθνική Νέων στα φετινά προκριματικά.