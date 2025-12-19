ΠΑΟΚ και Κέβιν Αντράντε: δικαιωμένος για την Μπάλτικα και… άτρωτος στο κρύο της Ρωσίας

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον Κολομβιανό στόπερ που σενάριο…by Russia τον «μπλέκει» με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Κολομβιανό στόπερ της Μπάλτικα, Κέβιν Αντράντε, φέρεται να «παίζει» σύμφωνα με τα ρωσικά media.

O 26χρονος στόπερ αγωνίζεται από τον Γενάρη του ΄24 στη ρωσική ομάδα κι ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του ΄27.

Γυρίζοντας το ρολόι του χρόνου πίσω ο Αντράντε σε δηλώσεις που έκανε λίγους μήνες μετά τη μεταγραφή στην Μπάλτικα, ανέφερε πως δεν μετάνιωσε για την επιλογή του να μετακομίσει στη Ρωσία.

Μάλιστα τόνιζε πως προσαρμόστηκε γρήγορα στο νέο περιβάλλον και πως η παρουσία κι άλλων ξένων (κυρίως Λατινοαμερικανών) παικτών στο πρωτάθλημα τον βοήθησε σημαντικά.

Λίγες εβδομάδες αργότερα ήρθε και η τοποθέτηση των εκπροσώπων του η οποία είχε ξεκάθαρο μήνυμα: καμία ενεργή συζήτηση για μεταγραφή και απόλυτη προτεραιότητα στη δουλειά του παίκτη με τη Μπάλτικα.

Χωρίς να «κλείνουν πόρτες» για το μέλλον, οι εκπρόσωποί του φρόντισαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, προστατεύοντας τόσο τον ποδοσφαιριστή, όσο και τη θέση του συλλόγου.

Αυτές οι δύο παρεμβάσεις, τόσο του ίδιου του Αντράντε όσο και του περιβάλλοντός του, έδειχναν ξεκάθαρα ότι ο Κολομβιανός στόπερ κάθε άλλο παρά ψαχνόταν να οδηγηθεί σε τροχιά αποχώρησης εκείνη την περίοδο, ούτε επιχειρήθηκε από την πλευρά του να «σπρωχτεί» κάποια μεταγραφή.

Αντιθέτως, η εικόνα που έβγαινε προς τα έξω ήταν ενός παίκτη που αισθανόταν σταθερός και ενταγμένος στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας του.

Φυσικά από τότε μέχρι σήμερα κύλησε μπόλικο νερό στ΄αυλάκι και πολλά μπορούν να αλλάξουν σχετικά με τα «θέλω» του παίκτη και των εκπροσώπων του.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οποιαδήποτε εξέλιξη δεν μπορεί παρά να περάσει μέσα από τη (σκληρή) στάση της Μπάλτικα και τις οικονομικές απαιτήσεις που - σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στη Ρωσία - κυμαίνονται μεταξύ 4-5 εκατομμυρίων ευρώ.