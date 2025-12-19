ΜΜΕ Ισπανίας: «Όταν σου λένε ότι κάτι είναι αδύνατο, να θυμάσαι ότι η ΑΕΚ έχανε με 1-2 στο 97', τελικά νίκησε 3-2 και βγήκε 3η στο Conference»! 

Με θαυμασμό αντιμετωπίζουν και στην Ισπανία την τρελή-τρελή ανατροπή της ΑΕΚ επί της Κραϊόβα και το «άλμα» που έκανε στην τελική κατάταξη σκαρφαλώνοντας εν τέλει στην 3η θέση της League Phase του UEFA Conference League.

H «COPE» κάνει λόγο για μια ιστορική ανατροπή και για μια... επανάσταση που έφερε η Ένωση στην βαθμολογία μετά τα δυο γκολ των Κουτέσα-Γιόβιτς στις καθυστερήσεις που άλλαξαν όλες τις ισορροπίες.

«Το Conference League είναι μια διοργάνωση απρόβλεπτη, χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν όσα συνέβησαν στην Αθήνα, στον αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη ρουμανική Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Στο 97ο λεπτό, με την Κραϊόβα να προηγείται με 1-2, η ΑΕΚ ήταν εκτός της πρώτης οκτάδας και οι Ρουμάνοι είχαν προκριθεί. Ο διαιτητής είχε δείξει οκτώ λεπτά καθυστερήσεων, και φαινόταν ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει.

Ωστόσο, συνέβη ένα θαύμα, με τους Έλληνες να εξασφαλίζουν τελικά την τρίτη θέση, αποκλείοντας τους φιλοξενούμενους από τα πλέι οφ. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με ιστορική ανατροπή των γηπεδούχων και που άλλαξε πλήρως τη βαθμολογική εικόνα της Λίγκας», αναφέρουν οι Ισπανοί.

Την ίδια ώρα ο λογαριασμός GRADA B Pro στο Χ, καταγράφει το δικό του εντυπωσικό σχόλιο: «Όταν σου λένε ότι κάτι είναι αδύνατο, να θυμάσαι ότι η ΑΕΚ έχανε με 1-2 στο 97ο λεπτό του αγώνα και τελικά κέρδισε με 3-2 την Κραϊόβα κατακτώντας την 3η θέση στη League Phase».