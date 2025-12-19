Με πολλές απουσίες στο Φάληρο η Κηφισιά

Γνωστή έγινε η αποστολή της Κηφισιάς για το εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League (20/12, 20:30).

Ο Σεμπάστιαν Λέτο αντιμετωπίζει αρκετές και σημαντικές απουσίες ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμεινε ο Λαζάρ Αμανί συμπλήρωσε κάρτες κόντρα στον Αστέρα AKTOR και θα εκτίσει την ποινή του στο ματς με στους Πειραιώτες, ενώ το ίδιο τιμωρημένοι επίσης είναι οι Νταβίντ Σιμόν και Γιασέρ Λαρουσί.

Επιπλέον, ο Τζέρεμι Αντόνισε υπέστη διάστρεμμα στον αγώνα της περασμένης αγωνιστικής με τους Αρκάδες, ενώ οι Αλμπέρτο Μποτία και Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης έμειναν εκτός λόγω ενοχλήσεων.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς:

Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Χουχούμης, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λάμψιας, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Πόθας, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Κωνσταντακόπουλος, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Πατήρας, Μούσιολικ, Χριστόπουλος.