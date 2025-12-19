Ολυμπιακός: Λιγότερα από 1.000 διαθέσιμα εισιτήρια ενόψει Κηφισιάς

Οι Πειραιώτες βρίσκονται πολύ κοντά στο να ανακοινώσουν ακόμη ένα sold out ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με την Κηφισιά για το ελληνικό πρωτάθλημα (20/12, 20:30).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το προσεχή Σάββατο (20/12, 20:30) την ομάδα των βορείων προαστίων στην έδρα του για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι φίλοι της ομάδας του Πειραιά αναμένεται να γεμίσουν το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για ακόμη μία φορά τη φετινή σεζόν, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1.000 διαθέσιμα εισιτήρια στην αγορά μία ημέρα πριν την σέντρα της αναμέτρησης.