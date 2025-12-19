Αμορίμ: «Το θέμα με τον Φερνάντες λύθηκε»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ σχολίασε τις δηλώσεις του Μπρούνο Φερνάντες ο οποίος ανέφερε πως είναι ανοιχτός σε μια πρόταση από άλλη ομάδα.

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πριν λίγες ημέρες είχε τονίσει πως δεν θα έλεγε όχι στο να φύγει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να βρεθεί σε κάποια ομάδα του εξωτερικού και ειδικά στην Ιταλία.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ρωτήθηκε σχετικά με αυτές τις δηλώσεις και έδωσε την δική του απάντηση και τόνισε πως έχει λυθεί το όποιο θέμα προέκυψε.

«Η βασική διαφορά είναι ότι ο Μπρούνο το συζήτησε πρώτα με τον σύλλογο και εξέφρασε ειλικρινά τα συναισθήματά του.

Μπορούμε να αποτρέψουμε τέτοια ζητήματα στο μέλλον αν έχουμε επίγνωση του εξωτερικού θορύβου. Μίλησε απευθείας με το διοικητικό συμβούλιο και πιστεύω ότι το θέμα έχει πλέον λυθεί πλήρως».