Δεν είναι… μόνο ο Παναθηναϊκός: Η Κονιασπόρ και το «άκυρο» εκατομμύριο για τον Σέχου

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον διεθνή Αλβανό χαφ της Βίντζεφ Λοτζ που εμφανίστηκε – μέσω Πολωνίας – στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Τριφυλλιού.

Στο «κάδρο» του Παναθηναϊκού μπήκε το όνομα του Γιούλιαν Σέχου, με πολωνικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των «πράσινων» για τον 27χρονο διεθνή Αλβανό χαφ της Βίντζεφ Λοτζ.

Ωστόσο, ο μέσος της πολωνικής ομάδας που συνδέεται με το Τριφύλλι, την Βαλένθια και την Σπόρτινγκ Κάνσας (MLS) στο…pre game της φετινής χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, έχει «παίξει» και για άλλο σύλλογο στο πρόσφατο παρελθόν.

Η Κόνιασπορ φέρεται να είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του Σέχου το περασμένο καλοκαίρι.

Μάλιστα ο τουρκικός σύλλογος κυκλοφόρησε πως κατέθεσε όχι μία, αλλά τρεις διαδοχικές προτάσεις προς τη Βίντζεφ Λοτζ, οι οποίες κυμάνθηκαν αρχικά στις 450.000 ευρώ, στη συνέχεια ανέβηκαν στις 650.000 ευρώ, για να φτάσουν τελικά κοντά στο 1 εκατ. ευρώ, συνοδευόμενες μάλιστα και από ποσοστό μεταπώλησης.

Παρόλα αυτά, οι Πολωνοί εμφανίστηκαν να απέρριψαν όλες τις προτάσεις, δείχνοντας ξεκάθαρα τη διάθεση να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Αλβανό μέσο, τον οποίο θεωρούν βασικό κομμάτι της ομάδας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2025 ο Σέχου υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2028 με τη Βίντζεφ Λοτζ, γεγονός που αποτυπώνει την εκτίμηση της πολωνικής ομάδας προς το πρόσωπό του και εξηγεί τη σκληρή στάση της στις μέχρι τώρα κρούσεις.